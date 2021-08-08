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НОК: Людмила Лузан понесе прапор України на закритті Олімпійських ігор

24-річна українка Людмила Лузан спершу виборола «срібло» із партнеркою по збірній Анастасією Четверіковою у каное-двійці на 500 метрів, а згодом – «бронзу» в змаганнях каное-одиночок на дистанції 200 метрів

дата публікації: 08-08-2021



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