НОК: Людмила Лузан понесе прапор України на закритті Олімпійських ігор

24-річна українка Людмила Лузан спершу виборола «срібло» із партнеркою по збірній Анастасією Четверіковою у каное-двійці на 500 метрів, а згодом – «бронзу» в змаганнях каное-одиночок на дистанції 200 метрів
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Втратила силу норма про стягування 2% пенсійного збору під час купівлі готівкової валютирозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Норма про стягування 2-відсоткового пенсійного збору з операцій під час купівлі готівкової валюти втратила силу з 1 січня 2017 року. …читати
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