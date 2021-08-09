US, Russia Continue Diplomatic Tug of War

Russia’s ambassador to the U.S., Anatoly Antonov, said the United States has asked 24 Russian diplomats to leave the country when their visas expire in September. The move comes shortly after the U.S. embassy in Moscow was forced to lay off dozens of Russian nationals working at the mission. Daria Dieguts has the story.
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Агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Приватбанкурозділ: Бізнес, Важливі новини, Усі новини
Агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Приватбанку з “ССС” до “RD” (обмежений дефолт). В агентстві відзначають, …читати
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