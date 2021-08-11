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США відреагували на вимогу Мінська про скорочення штату американського посольства

США, Велика Британія та Канада оголосили про нові торгові та фінансові санкції щодо Білорусі 9 серпня

дата публікації: 11-08-2021



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