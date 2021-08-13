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Активіста з Китаю, який утік від переслідувань, залишать в Україні

Їлісен Айеркен, 24-річний активіст із Китаю, казах за національністю (його казахське ім’я Єрсін Єркінули), залишиться в Україні щонайменше до кінця року, доки триватиме процедура розгляду заяви про надання статусу біженця

дата публікації: 13-08-2021



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