Активіста з Китаю, який утік від переслідувань, залишать в Україні

Їлісен Айеркен, 24-річний активіст із Китаю, казах за національністю (його казахське ім’я Єрсін Єркінули), залишиться в Україні щонайменше до кінця року, доки триватиме процедура розгляду заяви про надання статусу біженця
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За путінські гроші Коломойський готовий визнати Єрусалим арабським, а окуповану частину Кіпру – турецькою!розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Ізраїльський олігарх Ігор Коломойський, заявляє, що війна на сході України є «громадянським конфліктом. «Громадянський конфлікт, можна сказати і громадянська війна, …читати
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