У Боснії і Герцеговині пройшов марш на підтримку прав ЛГБТ

Серед вимог учасників прайду – ухвалення закону про одностатеві партнерства та план заходів із припинення дискримінації ЛГБТ в країні
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Брехло рабінович пропустив найбільше засідань Верховної Радирозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
вадима рабіновича взяв участь у 6% голосувань, юлія льовочкіна з ОПЗЖ теж відвідала 6%, ігор абрамович з ОПЗЖ – 7%; юрій солод з ОПЗЖ – 7%, позафракційний андрій деркач – 7%, вадим столар з ОПЗЖ – 8%, олександр фельдман з ОПЗЖ – 8%, антон яценко з групи “За майбутнє” – 9%, юрій бойко з ОПЗЖ – 10%читати
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