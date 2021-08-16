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Гані після виїзду з Афганістану визнав перемогу талібів і заявив про їхню відповідальність

Експрезидент сподівається, що таліби складуть чіткий план управління країною і переконають людей у його правильності

дата публікації: 16-08-2021



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