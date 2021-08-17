Афганістан: таліби обіцяють боротьбу з тероризмом і права жінок «у межах ісламу»

Рух, за повідомленнями, планує знову насадити в усіх захоплених ним частинах країни фундаменталістську версію ісламу з застосуванням шаріату – версії правових норм у межах суворого ісламського вченнz
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За путінські гроші Коломойський готовий визнати Єрусалим арабським, а окуповану частину Кіпру – турецькою!розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Ізраїльський олігарх Ігор Коломойський, заявляє, що війна на сході України є «громадянським конфліктом. «Громадянський конфлікт, можна сказати і громадянська війна, …читати
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