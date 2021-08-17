Економіка України знову перебуває у стані рецесії – Bloomberg

Валовий внутрішній продукт у другому кварталі скоротився на 0,8 відсотка з урахуванням сезонних коливань після падіння на 1,2 відсотка у попередні три місяці
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Підтримай петицію за відставку Президента України Володимира Зеленськогорозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Володимире Олександровичу, ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів. А перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України!читати
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