Мовний омбудсман повідомив про проєкт в українській «Вікіпедії» «Мовознай»

Стефанчук підкреслив, що Конституція точно буде змінена. Однак, поки що в ЗЕ-команді не в курсі, зміниться якась частина або повністю Конституція – !?!?! Раніше повідомлялося, що у Зеленського заявили про ймовірність правок до мовного закону – !?!?!

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