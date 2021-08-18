На Донбасі дотримано режиму тиші, бойових втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил не зафіксували порушень припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі від початку поточної доби. У повідомленні ООС у фейсбуці також відсутня інформація щодо бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ.

«Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню», – йдеться в повідомленні.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформація про обстріли з початку доби відсутня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.



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