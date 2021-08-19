КМДА попереджає про зміни в роботі громадського транспорту у День незалежності й напередодні

23 серпня вхід до станції «Золоті ворота» на Володимирській вулиці буде закритий на вхід і вихід, 24 серпня буде обмежений вхід на центральні станції
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Головний рабин України пропонує присвоїти митрополитові УГКЦ Андрею Шептицькому почесне звання «Праведника народів світу»розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
У зверненні головного рабина мовиться, що митрополит Андрей Шептицький керував операцією з порятунку більш ніж 150 єврейських дітей у роки Голокосту у Західній Україні. Він не тільки давав накази переховувати єврейських дітей у монастирях, але й забороняв їх хрестити, щоб зберегти їх для єврейського народучитати
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