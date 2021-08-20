Венедіктова заявила про завершення слідства у справі Медведчука і Козака

За її словами, прокуратура розслідує інші кримінальні провадження щодо злочинів на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності й економічній безпеці України, до яких можуть бути причетні «як колишні, так і нинішні народні депутати України»
…
Итальянская прокуратура просит суд привлечь к ответственности Алексея Азарова за создание фиктивной фирмы и “отмывание“ денегрозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Прокуратура итальянского города Милан просит суд привлечь к ответственности Алексея Азарова (сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова) за создание фиктивной фирмы и “отмывание“ денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюевачитати
коментарі: