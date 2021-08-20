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Covering Italian Mafia a Risky, Dangerous Beat

For Italy’s journalists, covering the mafia has always been dangerous. There have been attacks recently against some reporters and almost two dozen are currently under police protection because of threats. VOA’s Iacopo Luzi has more.   

дата публікації: 20-08-2021



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