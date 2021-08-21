Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції

Контроль за виконанням цього рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова
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Крадун Коломойський ліг під кривавого Путіна: конфлікт на Донбасі є громадянською війною українців!розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Ізраїльський бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що на Донбасі відбувається громадянський конфлікт, при якому одну зі сторін підтримує Російська Федерація. На Донбасі громадянський конфлікт. Можна сказати, і громадянська війна. На уточнююче запитання, хто з ким воює на Донбасі, бізнесмен відповів: “Українці з українцями”.читати
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