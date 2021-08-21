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ЄС: переговори з талібами ведуться, але це не означає їхнього визнання

Урзула фон дер Лаєн запропонувала перспективу збільшення гуманітарної допомоги Афганістанові від ЄС. Але таліби не отримають ніяких коштів, якщо не будуть дотримуватися прав людини

дата публікації: 21-08-2021



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