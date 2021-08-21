ЄС: переговори з талібами ведуться, але це не означає їхнього визнання

Урзула фон дер Лаєн запропонувала перспективу збільшення гуманітарної допомоги Афганістанові від ЄС. Але таліби не отримають ніяких коштів, якщо не будуть дотримуватися прав людини
…
За путінські гроші Коломойський готовий визнати Єрусалим арабським, а окуповану частину Кіпру – турецькою!розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Ізраїльський олігарх Ігор Коломойський, заявляє, що війна на сході України є «громадянським конфліктом. «Громадянський конфлікт, можна сказати і громадянська війна, …читати
коментарі: