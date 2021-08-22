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МЗС: ІТ-індустрія та аерокосмічна галузь будуть у «серці» візиту Зеленського до Каліфорнії

Президент України Володимир Зеленський наприкінці місяця вирушає з візитом до США, де 31 серпня запланована його зустріч з американським президентом Джо Байденом

дата публікації: 22-08-2021



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