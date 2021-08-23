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НАТО планує посилити позиції в Чорноморському регіоні – заступник генсекретаря 

«Анексія Криму – це стосувалося не тільки України і не тільки Чорноморського регіону. Йдеться про загальну структуру, архітектуру, систему норм і правил, які були взагалі прийняті в світі»

дата публікації: 23-08-2021



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