НАТО планує посилити позиції в Чорноморському регіоні – заступник генсекретаря 

«Анексія Криму – це стосувалося не тільки України і не тільки Чорноморського регіону. Йдеться про загальну структуру, архітектуру, систему норм і правил, які були взагалі прийняті в світі»
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Дід зеленого карлика спочатку розстрілював своїх у заградотрядах, а у 1963 придушував майдан у Кривому розірозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Майдан на Соцмісті — загальна назва актів громадянської непокори та масових заворушень у місті Кривому Розі, що тривали упродовж 16 — 18 червня 1963 року. Влада використала війська для придушення повстаннячитати
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