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Банкова повідомила про привітання Україні від іноземних лідерів

Серед них, зокрема, керівники Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Великої Британії, Австрії, Швеції, Нідерландів

дата публікації: 24-08-2021



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розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини

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