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Десант, бойові катери і авіація: у Києві на Дніпрі відбувся річковий парад (відео)

Вперше за 30 років незалежності України в Києві поблизу Київського річкового вокзалу пройшла демонстрація спільних дій сил сектора безпеки і оборони держави.

дата публікації: 24-08-2021



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