Turkish Women Rally for Afghan Women, Condemn the Taliban 

Turkish women gathered outside the Afghan consulate in Istanbul to show their solidarity with Afghan women and to condemn the Taliban’s treatment of women. VOA’s Umut Colak has filed this report narrated by Bezhan Hamdard.Camera: Umut Colak Produced by: Umut Colak
…
Ведуча телеканалу Коломойського Наталія Мосейчук за їжу готова продати свою честь, гордість і Україну.розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Історія любить повторюватися. А в Україні тим паче. Адже ми країна невивчених історичних уроків. Постійно «наступаємо на граблі». Хоча можна …читати
коментарі: