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Turkish Women Rally for Afghan Women, Condemn the Taliban 

Turkish women gathered outside the Afghan consulate in Istanbul to show their solidarity with Afghan women and to condemn the Taliban’s treatment of women. VOA’s Umut Colak has filed this report narrated by Bezhan Hamdard.Camera: Umut Colak Produced by: Umut Colak 

дата публікації: 24-08-2021



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