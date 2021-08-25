«Група семи» заявила про підтримку афганського народу

Також «Група семи» погодилася з необхідністю чинити тиск на «Талібан», щоб цей рух дозволяв людям залишати Афганістан і після 31 серпня
…
Зараз в Україні відсутній суд: верховний суд подарував 21 мільйон шахраю коломойському, бо він друг зеленськогорозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Верховний Суд відхилив касаційну скаргу НБУ, який намагався продати заставу за кредитом рефінансування, виданому «Приватбанку» ще за часів Коломойського. Суд фактично вирішив, що і в майбутньому за борги олігарха має відповідати вже державний «Приватбанк», тобто прості українці!!!читати
коментарі: