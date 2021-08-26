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ЄСПЛ вимагає, щоб Польща та Латвія забезпечили необхідним мігрантів на кордоні з Білоруссю

Європейський суд з прав людини зажадав від Польщі і Латвії надати допомогу мігрантам, які перебувають на кордонах країн з Білоруссю. Про це йдеться в заяві ЄСПЛ, опублікованій на офіційному сайті організації. У суді при цьому підкреслили, що це рішення не слід розцінювати як вимогу, щоб Польща чи Латвія пропустили мігрантів на свою територію.

«Суд постановив вимагати, щоб влада Польщі та Латвії забезпечила всіх заявників їжею, водою, одягом, належною медичною допомогою і, якщо можливо, тимчасовим житлом», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, суд зобов’язав Польщу і Латвію надати біженцям допомогу до 15 вересня.

Через затримки на кордоні в ЄСПЛ звернулися 32 громадянина Афганістану, а також 41 громадянин Іраку курдського походження. Заявники мають намір потрапити на територію Польщі та Латвії. При цьому вони не можуть повернутися на територію Білорусі, яка не підписала Європейську конвенцію про права людини.

Основна увага зараз прикута до біженців з Афганістану, які намагалися нелегально перетнути польський кордон, але їм перешкодили прикордонники.

Влада Польщі направила гуманітарний конвой з наметами, ковдрами, польовими ліжками, засобами захисту для мігрантів. Білорусь відмовилася приймати гуманітарну допомогу. В ООН закликали Варшаву прийняти біженців. У Польщі вважають, що мігранти повинні звернутися за допомогою до білоруської влади.

дата публікації: 26-08-2021



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