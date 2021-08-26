1991’s Failed Anti-Perestroika Soviet Coup Remembered

Thirty years ago, a group of Soviet hard-liners attempted a coup in the Soviet Union aimed at stopping reforms started by then President Mikhail Gorbachev. The coup failed in the course of three days but put in motion events that would forever change its course. VOA’s Daria Dieguts reports.
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Зеленський призначив випускника московського військового училища Хомчака начальником Генштабу – Головнокомандувачем ЗС Українирозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Руслан Хомчак закінчив Московське загальновійськове училище. А стрімкий кар’єрний зліт Хомчака розпочався після приходу до влади убивці і зрадника януковича. У 2011 році полковник Хомчак указом Президента України № 859/2011 від 23 серпня 2011 року отримує військове звання генерал-майора. У травні 2012 його підвищують з посади начальника штабу 8-го армійського корпусу до командира 6-го армійського корпусу, а у серпні 2013 року присвоюють військове генерал-лейтенанта.читати
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