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Turkey Resists Calls to Host Afghan Refugees

With the Taliban in control of Afghanistan, the European Union is looking to Turkey to bear the brunt of an expected exodus of Afghan refugees heading to Europe. But Turkey is resisting the call.  Dorian Jones reports from Istanbul.
Video editor: Marcus Harton

дата публікації: 27-08-2021



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@Мережа Правди

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розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

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