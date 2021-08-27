Turkey Resists Calls to Host Afghan Refugees

With the Taliban in control of Afghanistan, the European Union is looking to Turkey to bear the brunt of an expected exodus of Afghan refugees heading to Europe. But Turkey is resisting the call. Dorian Jones reports from Istanbul.
Video editor: Marcus Harton
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Американці сьогодні практично гарантують Коломойському повне кримінальне переслідування і конфіскацію активів, тому він зацікавлений у зближенні з путінимрозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Справа підкріплена фактажем, там повно доказів, як Коломойський крав гроші Приватбанку і є ще друга справа, яка розслідується ФБР. Це справа про відмивання грошей. У тому числі відмивання грошей на користь Януковича. А там близько 35 мільярдів доларів, які відмиті Приватом через його кіпрську філію.читати
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