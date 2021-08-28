Двоє афганських спортсменів приїхали на Паралімпійські ігри

Закія Худададі та Хоссейн Расулі мали прибути до Токіо 17 серпня, але не змогли залишити Афганістан після того, як до влади прийшли таліби
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Кривавий путін погрожує роздавати паспорти громадянам України, а Зеленський розважається на пляжірозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Рішення поїхати до Туреччини розкритикувала частина соратників чинного президента України Петра Порошенка. Зокрема, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у мережі, що Порошенко протягом останніх п’ятьох років мав лише кілька днів відпустки і не мав вихідних.читати
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