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Двоє афганських спортсменів приїхали на Паралімпійські ігри

Закія Худададі та Хоссейн Расулі мали прибути до Токіо 17 серпня, але не змогли залишити Афганістан після того, як до влади прийшли таліби

дата публікації: 28-08-2021



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