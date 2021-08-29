«Етнічний геноцид»: Ґрод про тиск на українців у Росії

У липні Світовий Конґрес Українців (СКУ) оголосив, що вимушений ухвалити рішення призупинити членство усіх своїх складових організацій, а також провідників СКУ у Російській Федерації, щоб «захистити українську національну меншину у Росії від репресій»
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Печерський райсуд Києва дозволив військовій прокуратурі вилучити у МЗС оригінал харківських угодрозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Печерський райсуд Києва дозволив військовій прокуратурі вилучити у МЗС оригінал Харківських угод про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту …читати
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