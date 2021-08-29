Україна і ще 95 країн світу: таліби запевнили, що дозволять виїхати з Афганістану всім іноземцям і афганцям, які співпрацювали з Заходом

Заява оприлюднена в час, коли країни світу завершують повітряну евакуацію з Афганістану своїх громадян і афганців, які працювали на них
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Зеленский отказался сдавать тест на наркотики по волосам. Ему есть что скрывать!розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Делая тест по волосам два раза в год, вы полностью исключите наркоманов из кандидатов в Президенты, а также дисциплинируете всех сотрудников Администрации Президента. Теперь, под страхом увольнения, у них не будет желания покурить даже травку. А еще вы, воэможно, спасете собственных детей, ведь они не будут наблюдать Президента-наркомана!читати
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