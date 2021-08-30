ООС: бойовики стріляли тричі, втрат немає

Біля Новозванівки бойовики стріляли зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, неподалік Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Троїцького – з великокаліберних кулеметів
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Жодного голосу банді зеленого карлика на місцевих виборах!розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Українці, вони зробили нас навесні 2019 року, а ми зробимо їх 25 жовтня 2020! Жодного голосу банді зеленого карлика на місцевих виборах!читати
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