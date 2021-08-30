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ООС: бойовики стріляли тричі, втрат немає

Біля Новозванівки бойовики стріляли зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, неподалік Шумів – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Троїцького – з великокаліберних кулеметів

дата публікації: 30-08-2021



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