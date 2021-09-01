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МОЗ: 79% медзакладів вже формують е-лікарняні, інші мають перейти на них до 1 жовтня

З 4 червня в Україні розпочався перехідний період до видачі лише електронних листків непрацездатності

дата публікації: 01-09-2021



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