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США: зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні (відео)

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден зустрілися у Вашингтоні 1 вересня. Радіо Свобода публікує повне відео розмови лідерів країн на початку зустрічі.

дата публікації: 01-09-2021



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