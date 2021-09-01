США: зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні (відео)

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден зустрілися у Вашингтоні 1 вересня. Радіо Свобода публікує повне відео розмови лідерів країн на початку зустрічі.
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Особистий адвокат Трампа: новий президент України Володимир Зеленський оточений людьми, які є ворогами СШАрозділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини
Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані скасував анонсований раніше приїзд до Києва для зустрічі з новообраним президентом Володимиром …читати
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