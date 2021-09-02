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For Spain’s African Migrant Vendors, Innovation is Key to Freedom

he clandestine sea route from the coasts of Senegal to Spain is a dangerous voyage for thousands of migrants. For those who make it, what awaits them is a life outside the law and the stigma of being called an illegal immigrant. Jonathan Spier narrates this report from Alfonso Beato in Barcelona.Camera: Alfonso Beato

дата публікації: 02-09-2021



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