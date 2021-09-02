For Spain’s African Migrant Vendors, Innovation is Key to Freedom

he clandestine sea route from the coasts of Senegal to Spain is a dangerous voyage for thousands of migrants. For those who make it, what awaits them is a life outside the law and the stigma of being called an illegal immigrant. Jonathan Spier narrates this report from Alfonso Beato in Barcelona.Camera: Alfonso Beato
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Зеленський випустив з тюрми Володимира Заману – агента путіна і януковичарозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Екс-військовий підозрювався в тому, що в період з 2010-го по 27 лютого 2014 року приймав протиправні управлінські рішення і здійснював незаконні дії щодо зміни системи управління військами, що призвело до зниження обороноздатності держави. Йому загрожувало до 15 років за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України: державна зрадачитати
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