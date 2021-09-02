Many Afghans Fleeing to Istanbul in Bid for Visas to NATO Countries

Among the growing numbers of Afghans arriving in Turkey after fleeing the Taliban are those who fought alongside NATO forces. As Dorian Jones reports for VOA from Istanbul, they are now looking for help from countries with whose soldiers they served.Video editor: Rob Raffaele
…
Жодного голосу банді зеленого карлика на місцевих виборах!розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Українці, вони зробили нас навесні 2019 року, а ми зробимо їх 25 жовтня 2020! Жодного голосу банді зеленого карлика на місцевих виборах!читати
коментарі: