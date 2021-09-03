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Кім Чен Ин наказав посилити карантинні заходи після відмови Північної Кореї від вакцин ООН

Північна Корея офіційно не визнала жодного випадку COVID-19, але запровадила жорсткі запобіжні заходи та закрила свої кордони

дата публікації: 03-09-2021



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