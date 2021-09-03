Марсохід Perseverance взяв перший зразок ґрунту з Марса – НАСА

Перші зображення показують, що неушкоджений зразок розташований у резервуарі ровера, однак у НАСА кажуть, що через недостатнє освітлення знімки вийшли нечіткими, і для повної впевненості в успіху місії знадобляться нові фото
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У 2017 році банкіри очікують курс не вище 30 грн/$, але здатність НБУ утримати його залежить від чинниківрозділ: Бізнес, Важливі новини, Усі новини
«Вільне» курсоутворення минулого року виглядало як курсовий коридор 24-27 грн/$. Вихід курсу за межі цього уявного діапазону НБУ стримував валютними …читати
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