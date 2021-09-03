Home  /  Усі новини  /  Марсохід Perseverance взяв перший зразок ґрунту з Марса – НАСА

Марсохід Perseverance взяв перший зразок ґрунту з Марса – НАСА

Перші зображення показують, що неушкоджений зразок розташований у резервуарі ровера, однак у НАСА кажуть, що через недостатнє освітлення знімки вийшли нечіткими, і для повної впевненості в успіху місії знадобляться нові фото

дата публікації: 03-09-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

У 2017 році банкіри очікують курс не вище 30 грн/$, але здатність НБУ утримати його залежить від чинників
розділ: Бізнес, Важливі новини, Усі новини

«Вільне» курсоутворення минулого року виглядало як курсовий коридор 24-27 грн/$. Вихід курсу за межі цього уявного діапазону НБУ стримував валютними …

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: