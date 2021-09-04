Представництво Зеленського в АРК після затримання Джеляла закликало Росію зупинити репресії

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту «відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади і посилити тиск на РФ»
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В.о. міністра енергетики ольга буславець працює на бандюка ахметоварозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
усе це марення спрямоване на збільшення споживання електроенергії, яке продукує бандюк ахметов, спалюючи мазут і забруднюючи атмосферу. Також це дало можливість дтек підняти ціну на свою електроенергію на 40%!!!читати
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