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Іран готовий відновити ядерні переговори, але не під «тиском» Заходу – президент Раїсі

Учасники домовленостей 2015 року Франція та Німеччина закликали Іран повернутися до переговорів після перерви, викликаної іранськими виборами

дата публікації: 05-09-2021



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