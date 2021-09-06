У столиці демонтували пам’ятник на честь дружби Києва та Москви

Пам’ятник було встановлено у серпні 2001 року. Пізніше його передадуть Музею тоталітаризму
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Перша пропозиція Народної Ініціативи для Зеленського: посадити Коломойського, Пінчука, Фірташа та Ахметова за несплату податків як Альфонса Капонерозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Посадити Коломойського, Пінчука, Фірташа та Ахметова за несплату податків в особливо великих розмірах, як колись ФБР знайшли можливість закрити на 11 років відомого американського гангстера Альфонса Капоне!читати
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