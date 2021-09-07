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МАГАТЕ: Іран блокує доступ до ядерних об’єктів і нарощує збагачення урану

У звіті МАГАТЕ підраховано, що зараз Іран має 84,3 кілограма урану, збагаченого до 20 відсотків, а також 10 кілограмів, збагачених до 60 відсотків

дата публікації: 07-09-2021



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