Маркарова про намір Ради голосувати за звернення про статус основного союзника США поза НАТО: «це точно не про нас»

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що MNNA – це «статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас»
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Підтримай петицію про передачу Києво-Печерської лаври у використання Православній Церкві України (ПЦУ)розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
гундяєвська секта не є автокефальною православною церквою на території України. Крім того, її ієрархи були неодноразово помічені у висловлюваннях та діях направлених проти українського народучитати
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