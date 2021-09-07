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Маркарова про намір Ради голосувати за звернення про статус основного союзника США поза НАТО: «це точно не про нас»

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що MNNA – це «статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас»

дата публікації: 07-09-2021



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