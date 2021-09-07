Найбільша авіакомпанія Росії відсторонила від роботи пілотів, які відмовилися щеплюватися від COVID-19

6 вересня Шереметьєвська профспілка льотного складу повідомила, що «Аерофлот» почав усувати невакцинованих пілотів, «хоча ніхто не зобов’язував роботодавця застосовувати такі заходи»
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Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради Укрзалізниці складає 588 тисяч гривеньрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця». Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради «УЗ» складає 588 тисяч гривеньчитати
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