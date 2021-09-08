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Правозахисники М’янми вимагають від України припинити продаж зброї місцевій хунті

Україна не вводила санкцій чи ембарго на постачання зброї проти М’янми, незважаючи на те, що у червні 2021 року проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН

дата публікації: 08-09-2021



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