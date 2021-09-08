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Російські силовики затримали в окупованому Криму свідка захисту у «справі Джемілєва»

Адвокат Микола Полозов підтвердив, що Менсеїтов проходить як свідок у справі національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, якого судять в окупованому Криму заочно

дата публікації: 08-09-2021



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