Росія: за пів року 6 тисяч жителів Москви засуджені за статтею про мітинги

Загальна сума штрафів, накладених на обвинувачених за статтею про мітинги, склала за пів року майже 66 мільйонів рублів (близько 900 тисяч доларів)
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Аналогічні шахрайсько-пропагандистські сайти запущені у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизії, Польщі, та Словакії. Центальний офіс знаходиться у столиці путляндії, а з метою прикриття …читати
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