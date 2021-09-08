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Росія: за пів року 6 тисяч жителів Москви засуджені за статтею про мітинги

Загальна сума штрафів, накладених на обвинувачених за статтею про мітинги, склала за пів року майже 66 мільйонів рублів (близько 900 тисяч доларів)

дата публікації: 08-09-2021



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