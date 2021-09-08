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Vaccines Offer Protection Against ‘Long COVID’, Scientists Say 

New research shows that coronavirus vaccines not only offer protection against infection and serious illness – but may also help prevent so-called ‘long COVID’, where symptoms can last for weeks or months. Henry Ridgwell reports from London.Camera: Henry Ridgwell   

дата публікації: 08-09-2021



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