New research shows that coronavirus vaccines not only offer protection against infection and serious illness – but may also help prevent so-called ‘long COVID’, where symptoms can last for weeks or months. Henry Ridgwell reports from London.Camera: Henry Ridgwell
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Зрадник арахамія сердиться на своїх однопартійців-зрадниківрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Перед президентськими виборами 2019 року нікчема арахамія зрадив Порошенка, перевзувся в повітрі і перебіг до зеленого карлика. Завдяки цьому отримав депутатський мандат і посаду керівника фракціїчитати
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