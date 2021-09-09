Росія: суд заарештував вдову правозахисника Мохнаткіна через пікет на підтримку кримських татар

Давид Арахамія, який балотується в парламент від партії “Слуга народу” заявив, що зможе збільшити 1 мільйон доларів в 10 мільйонів, а якщо цього не станеться, то він піде у відставку!?!?! Він вважає українців ідіотами.

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