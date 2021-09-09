Росія: суд заарештував вдову правозахисника Мохнаткіна через пікет на підтримку кримських татар

«Зараз не 1937-ий і не 1944-ий. Ви забули? Не можна переслідувати цілий народ. Кримські татари – не терористи», – писало на плакаті, який тримала Анна Кречетова
…
Бендер Давид Арахамія за гроші хвалив Порошенка, а тепер просить мільйон доларів у Зеленськогорозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Давид Арахамія, який балотується в парламент від партії “Слуга народу” заявив, що зможе збільшити 1 мільйон доларів в 10 мільйонів, а якщо цього не станеться, то він піде у відставку!?!?! Він вважає українців ідіотами.читати
коментарі: