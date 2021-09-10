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Україна закликала країни ООН долучатися до Кримської платформи

«Шкода, що російська окупаційна влада після саміту тільки погіршила репресивну практику щодо громадян України»

дата публікації: 10-09-2021



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Путана коломойська
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розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини

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