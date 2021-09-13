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НБУ послабив гривню, на міжбанку слабшає долар

Торги на міжбанківському ринку завершилися послабленням американської валюти до рівня 26 гривень 66–68 копійок за долар

дата публікації: 13-09-2021



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розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

А порошенко і зелений карлик настільки зневажають киян, що вирішили засунути їм свої жінок. З тою лише різницею, що петро пропихує свою, а зеленський – свого слуги кулеби. Українці, кияни! Давайте 25 жовтня пошлемо усю цю наволоч туди де їм місце!

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