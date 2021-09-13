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У застосунку «Київ цифровий» з’явиться сервіс руху транспорту

Новий сервіс «Рух транспорту» з’явиться в застосунку «Київ цифровий», повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«Завдяки новому сервісу користувачі зможуть знаходити в застосунку потрібні зупинки та маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також слідкувати за рухом транспорту на мапі. Пошук можна буде здійснювати за номером маршруту або назвою зупинки. Крім того, застосунок відображатиме час відправлення транспорту, зупинки на кожному маршруті та інформацію, на якій зупинці можливо здійснити пересадку. Потрібні маршрути користувачі зможуть додати в «Обране», щоб завжди мати їх під рукою», – йдеться в повідомленні.

Розробники готують «Рух транспорту» до релізу в бета-версії, кажуть в КМДА.

«Залучатимуть користувачів, аби вони залишали відгуки про нього, щоб покращувати та доповнювати сервіс, враховуючи пропозиції містян. Також продовжать удосконалювати сервіси QR-квитків і транспортної карти для зручної оплати проїзду. Наразі QR-квитками в застосунку скористалися близько 5 мільйонів разів, поповнювали транспортні карти понад 2 мільйони разів», – додали у КМДА.

«Київ Цифровий» – застосунок, що об’єднав головні міські сервіси. Користувачам доступні: поповнення транспортної карти, QR-квитки, оплата паркування, сплата штрафів, повернення евакуйованої автівки з QR-кодом, а також голосування за проєкти Громадського бюджету.

 

дата публікації: 13-09-2021



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