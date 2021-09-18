Home  /  Усі новини  /  Веніславський розповів про 13 «комплексних поправок» до законопроєкту «про олігархів»

Веніславський розповів про 13 «комплексних поправок» до законопроєкту «про олігархів»

«Ми уточнили дуже багато визначень. Доповнили перелік посадових осіб, які не були враховані в першій редакції. Уточнили наслідки внесення особи до реєстру олігархів»

дата публікації: 18-09-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Брехло рабінович пропустив найбільше засідань Верховної Ради
розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

вадима рабіновича взяв участь у 6% голосувань, юлія льовочкіна з ОПЗЖ теж відвідала 6%, ігор абрамович з ОПЗЖ – 7%; юрій солод з ОПЗЖ – 7%, позафракційний андрій деркач – 7%, вадим столар з ОПЗЖ – 8%, олександр фельдман з ОПЗЖ – 8%, антон яценко з групи “За майбутнє” – 9%, юрій бойко з ОПЗЖ – 10%

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: