Росія: Google зажадав від команди Навального видалити списки «Розумного голосування» з Google Docs

У листі від Google, знімок екрана якого команда Навального виклала в своєму телеграм-каналі, йдеться про те, що посилання на ці документи були внесені до реєстру заборонених матеріалів «Роскомнагляду»
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Зеленський – це москальське хамло, яке служить злодію Коломойськомурозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Якшо ви мрієте обійняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої, і не треба, борючись за право стати президентом, нищити честь і гордість президентського статусучитати
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